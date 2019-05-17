Путин назвал положительные стороны отъезда ученых за границу

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо создать условия для привлечения в Россию ученых, которые ранее уехали заниматься наукой за границу.

«Что касается миграции российских ученых по миру, то это было, произошло. Нам нужно делать сейчас все, чтобы люди жили все-таки в среде своего родного языка и своей родной культуры и могли бы общаться с коллегами по всему миру, имея основным местом своего пребывания свою родину», – сказал Путин на встрече с молодыми учеными и получателями мегагрантов, передает ТАСС.

Президент отметил и положительные стороны работы за границей. «Тут есть большие минусы – что уехали, но есть и плюсы – в том, что там что-то получив, сейчас они работают здесь», – пояснил президент. «Я проблем больших не вижу. Наоборот, мне кажется, надо извлечь из этого какую-то пользу», – добавил он.

Путин также пообещал расширить программу президентских грантов молодым ученым, чтобы она распространялась не только на бакалавриат, но и на магистратуру. «Посчитаем, определим источник и сделаем это в ближайшее время», – сказал он.

Ранее Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос помощи молодым ученым с ипотекой.