Путин пообещал изучить вопрос помощи молодым ученым с ипотекой

Президент России Владимир Путин считает возможным изучить вопрос субсидирования ипотеки для молодых ученых, об этом он сообщил на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» в пятницу.

«Возможное субсидирование ипотеки – об этом можно подумать дополнительно», – заявил глава государства в ответ на вопрос о возможности появления таких мер поддержки для молодых ученых, передает ТАСС.

Президент обратил также внимание на механизм кооперативов, который в совокупности с субсидированием ипотеки мог бы дать хороший эффект. Он напомнил, что ДОМ.РФ под такие проекты бесплатно выделяет земельные участки. Путин пообещал, что даст поручения по активизации этой работы в том числе в интересах молодых ученых.

Отвечая на вопрос о грантовой поддержке научной сферы, российский лидер отметил, что для этого в стране работают три фонда. В этом году на предоставление грантов ученым из этих фондов планируется выделить 54 млрд рублей.

В середине марта Владимир Путин сообщил, что ставки по ипотеке в России в последнее время подросли с прежних 9,56% в среднем до 10,5-11%, и призвал создавать условия для их снижения.

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