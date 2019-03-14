Путин призвал снижать ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке в России в последнее время подросли с прежних 9,56% в среднем до 10,5-11%, необходимо создать условия для их снижения, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

«Нам с вами хорошо известно – к сожалению, чуть-чуть ипотека подросла. Была 9,56%, по-моему, сейчас 10,5-11% в среднем. Но надо, разумеется, идти туда, вниз возвращаться. Тем более что, вот как Минэкономразвития считает – если я ошибаюсь, коллеги меня поправят – негативный эффект от поднятия НДС, он же, слава Богу, считается исчерпанным. Поэтому вся эта макроэкономика должна влиять и на банковские ставки в конечном итоге – на инфляцию, на банковские ставки в положительном плане», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам президента, в ближайшей перспективе ставки по ипотеке должны опуститься до 8%, а к 2024 году ниже этого показателя. «Нам нужно вернуться, безусловно, к ипотеке в 8%, а к 2024 году – 7,8-7,9%, ниже 8% она должна быть. Думаю, совместными усилиями мы это сделаем», – сказал Путин.

Ранее Путин назвал принципиально важным обеспечить реальную ставку в 6% по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей.

Перед этим Путин заявил, что «правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже», согласно майскому указу.

В феврале глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в следующем году ставки по ипотеке достигнут 8%.