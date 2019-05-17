В России начали разработку первой ледовой дрейфующей станции для Арктики

В России началась разработка первой дрейфующей ледовой станции для Арктики, она будет работать в том числе на Севморпути, сообщила пресс-служба Института океанологии им. Ширшова РАН.

«Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН работает над созданием автоматизированной системы подледных зондирований, предназначенной для мониторинга состояния морской среды и метеорологических параметров в Арктике... Данная система станет прототипом российских дрейфующих океанологических ледовых станций, которые обеспечат оперативное наблюдение за состоянием морской среды Арктических акваторий, в том числе по трассе Северного морского пути, в целях экологически устойчивого развития региона», – сообщил институт, передает РИА «Новости».

На данный момент не существует российских дрейфующих океанологических ледовых станций, отметили в институте. Однако США, ЕС, Япония и Канада используют подобные системы, всего в мире насчитывается более 100 таких станций.

Российская станция займется обеспечением безопасности плавания на трассах Севморпути и будет способствовать сохранению природного разнообразия в Арктике, уточнили ученые.

«Разрабатываемые автономные ледовые станции предназначаются также для мониторинга природных и антропогенных аномалий, предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф», – пояснили в пресс-службе института.

Эта система будет автоматически замерять вертикальные профили скорости течения, температуру, соленость воды и толщину льда во время долгой полярной ночи, данные будут передаваться по спутниковому каналу связи.