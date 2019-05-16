В Подмосковье состоялся основной этап экомарафона по сбору макулатуры

В Московской области 16 мая прошел второй, основной этап экологического марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

«Цель марафона – предотвратить захоронение отходов, которые можно переработать и повторно использовать для производства. Еще одна задача – экономия природных ресурсов (деревьев, воды) за счет повторного использования макулатуры», – приводит ИА REGNUM слова организаторов.

16 мая состоялся сбор макулатуры в муниципалитетах региона. Победители получили сертификаты о сохранении природных ресурсов. Активным участникам начислили экобаллы, которые после можно использовать для озеленения своего района.

В 2018 году Подмосковье во время экомарафона собрало 450 тонн макулатуры.