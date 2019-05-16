Адвокат рассказал, возбудят ли уголовное дело по накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Не думаю, что будут какие-то процессуальные преследования. Для начала правового процесса необходимо, чтобы пострадавшая сторона подала заявление в правоохранительные органы», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин, говоря о последствиях аннулирования результатов финала шоу «Голос.Дети».

Основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин пояснил, что проверка проводилась не в рамках заявления в полицию, а по инициативе Первого канала и организации, которая была аккредитована или имела к нему какое-то отношение.

«Если кто-то посчитает себя обманутым, то ему надо обратиться в полицию. В рамках уголовно-процессуального кодекса будет поведена проверка, и там уже будут выноситься решения», – пояснил юрист.

Жорин отметил, что по-человечески сожалеет о травле ребенка в сети. «В этой ситуации больше всего жалко ребенка, который ни в чем не виноват», – сказал адвокат.

Ранее в четверг компания Group-IB, проводящая по запросу Первого канала расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову (на фото). По данным компании, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС.

Гендиректор Group IB Илья Скачков в четверг рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что расследование фальсификаций будет продолжено.

Напомним, ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.

В апреле сообщалось, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети».

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