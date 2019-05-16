Путин рассказал о принятом решении по вывозу мусора в регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о передаче региональным операторам полномочий по работе в сфере вывоза мусора на местах принято.

«Мы сейчас только приняли решение, совсем недавно – не знаю, оно уже оформлено или нет, – проблема заключалась в том, можно ли поручать региональным операторам заниматься этими площадками (для мусора – прим. ВЗГЛЯД). Такое решение принято, это отдано на решение самих руководителей регионов, которые в целом выступают за то, чтобы создавать региональных операторов и им поручать этот вид деятельности», – рассказал Путин во время медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Он выразил надежду, что «это приведет к нужному результату», передает ТАСС.

«Посмотрим, что будет происходить в ближайшее время, но совершенно очевидно, что выделяемые государством на это средства должны заработать не через 20-25 лет, а уже сейчас люди должны видеть какой-то результат этой работы», – добавил президент.

Глава государства также сказал, что, по его мнению, «не нужно бояться передавать это региональным операторам». Он уверен, что «региональные операторы могут создавать целую сеть на местах для работы на этих площадках».

Ранее в России подвели первые итоги новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала в начале 2019 года.

Реформа предполагает ликвидацию несанкционированных свалок, превращение мусорных полигонов в современные высокотехнологичные объекты, исключающие неприятный запах и взаимодействие отходов с окружающей средой.

Переполненные свалки вблизи жилых районов должны закрыть. В целях борьбы с «мусорной мафией» в каждом регионе за всю цепочку обращения с отходами будут отвечать региональные операторы – крупные легальные компании, чья деятельность прозрачна и подконтрольна обществу.