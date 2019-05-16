Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 18–20 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 15–20 градусов.

Северный ветер 5–10 м/c.

Атмосферное давление – 754 мм ртутного столба.

Ночью будет 4–9 выше ноля, по области – 1–6, местами ожидаются заморозки до -2.