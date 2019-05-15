В Одессу доставили более десятка раненных в Донбассе солдат

В Одессу прилетел борт, доставивший в госпиталь 12 военнослужащих ВСУ, раненных в Донбассе.

Пятеро солдат находятся в тяжелом состоянии, сообщает в Facebook волонтер Андрей Танцюра.

«Многие с огнестрельными пулевыми и осколочными ранениями разной степени тяжести. Очень нужна ваша помощь!», – написал Танцюра, добавив, что каждый желающий может перечислить деньги или помочь с приобретением лекарств и передачей их в госпиталь.

В понедельник трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса, произведенных ВСУ и нацгвардией Украины.