Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Трое военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) подорвались в Донбассе на мине, сообщили украинские СМИ.

Один из пострадавших был травмирован, еще двое получили ранения, передает телеканал ТСН.

Отмечается, что за прошедшие сутки ополченцы произвели более 15 выстрелов из минометов и гранатометов. В сообщении говорится, что у окраин Донецка слышен «рев» автотехники. По словам военных, туда ополченцы якобы подвозят боеприпасы. Кроме того, как утверждается в сообщении, «российские оккупанты стягивают танки к окраинам Донецка».

Как отмечает один из украинских военнослужащих с позывным «Серж», у ополченцев воюют профессионалы с вооружением, «которого никогда в Донецкой и Луганской области не было». По заявлениям солдат ВСУ, которые приводит телеканал, «драться с Россией невероятно трудно, а вернуть Донбасс, прежде всего людей, а не территории, будет сложнее».

В апреле украинские силовики в субботу устроили обстрел позиций ополчения республик Донбасса перед выборами президента Украины.