В США подготовили санкции против Венгрии

Белый дом подготовил санкции против близких соратников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако пока придерживает их в надежде договориться, пишет Wall Street Journal.

Санкции подготовлены на фоне опасений, что Венгрия не собирается следовать интересам Запада. Белый дом пока предпочитает надеяться, что сумеет убедить Орбана выполнить давние обещания безопасности и остаться на «западном пути», пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Орбан имел сложные отношения с Белым домом, однако администрация Трампа пыталась наладить диалог. Кроме того, WSJ указывает на надежды Трампа о договоренности на поставки американского газа Будапешту и ратификации соглашения в сфере обороны.

Орбан на этой неделе посетил США.

На прошлой неделе Вашингтон призвал Будапешт не втягивать НАТО в споры Венгрии и Украины.