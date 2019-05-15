Губернатор Нижегородской области поддержал марафон «Чистая Волга»

В среду на 21-м международном форуме «Великие реки – 2019» в Нижнем Новгороде был дан старт всероссийской акции «Вода России». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также призвал активистов принять участие в волонтерском марафоне «Чистая Волга».

«Мне хочется поблагодарить всех волонтеров, принявших участие. Очень важно, что в этом году акция проводится в рамках национального проекта «Экология», – передает слова Никитина портал «НТА-Приволжье».

В обращении к участникам глава региона выразил радость в связи с тем, что каждый год все больше жителей присоединяется к таким акциям, в том числе много молодых людей и семей с детьми.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу – привлекать молодежь к решению экологических задач, чтобы сохранить природный потенциал России для будущих поколений. Хочу пригласить всех принять участие и в волонтерском марафоне «Чистая Волга», который пройдет в ближайшее время!» – добавил глава региона.

В акции принимают участие 15 регионов России, расположенных на берегах Волги. Перед стартом акции на связь по прямому включению вышли волонтеры из Ульяновской, Волгоградской, Ярославской областей, Татарстана.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» проводится ежегодно с 2014 года Министерством природных ресурсов России. В нее входит и проект «Чистая Волга» по уборке берегов рек волжского бассейна.