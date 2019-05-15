В Роснано разъяснили ситуацию с «утечкой личных данных» Чубайса

Представитель Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) заявил, что личных данных Анатолия Чубайса и других руководителей фонда нет в открытом доступе на информационном портале Министерства юстиции.

«В разделе «Отчеты НКО» на Информационном портале Минюста в свободном доступе размещены отчеты о деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных программ в формате pdf, которые не содержат персональных данных членов органов управления», – сказал официальный представитель ФИОП ТАСС.

Он также добавил: «В соответствии с разъяснениями Минюста, мы не указываем паспортные данные членов органов управления Фонда инфраструктурных и образовательных программ, в том числе Анатолия Борисовича Чубайса».

Представитель ФИОП отметил, что «на практике, если размещаемые отчеты содержат персональные данные, Минюст при обработке и размещении отчетов на Информационном портале такие данные скрывает».

«Если такие данные все же доступны на информационном портале Минюста в иных форматах, то к такой ситуации мы относимся крайне негативно, так как, насколько нам известно, субъекты персональных данных не давали согласия Минюсту на размещения их персональных данных», – заключил он.

Ранее РБК, ссылаясь на исследование председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина сообщило, что около 360 тыс. записей с персональными данными россиян, среди которых оказались политики и чиновники высшего звена, например, Анатолий Чубайс и Аркадий Дворкович, попали в открытой доступ в информационных системах госорганов.