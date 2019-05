Геи на «Евровидении» вызвали скандал в Сети

Пользователей Сети возмутила демонстрация кадров с целующимися мужчинами во время трансляции первого полуфинала «Евровидения–2019» на канале «Россия–1».

В конце полуфинала конкурса на сцену вышла израильская певица Дана Интернэшнл. Она исполнила песню "Just The Way You Are"; во время ее выступления камера показывала целующиеся пары, среди которых оказалось несколько однополых.

«Это был ужас!» – прокомментировала пользовательница Алиса Титко.

«Под песню Даны Интернэшнл другого и не ожидаешь увидеть», – отметил Александр Горбунов.

«Петушиный конкурс. Позорище!» – написала irina661966.

«Русские, не участвуйте в этом позорище», – призвал mixalex63.

«Евровидение» – это и есть Содом и Гоморра», – считает GrajdaninRossii.

Согласно принятому в 2001 году закону «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию», телеканалы обязаны маркировать контент; если выяснится, что при трансляции «Евровидения» на «России-1» не был указан возрастной ценз, то это может обернуться для канала штрафом от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщает портал «Дни.ру».

При этом запись скандальной трансляции доступна на сайте телеканала.

Напомним, Дана Интернэшнл победила на «Евровидении» в 1998 году. За несколько лет до этого она провела операцию по коррекции пола.

Официальное открытие «Евровидения-2019» прошло 12 мая в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошлись по «оранжевой дорожке». В среду стали известны первые 10 финалистов песенного конкурса.

В четверг состоится еще один полуфинал, в котором выступит представитель России Сергей Лазарев с песней "Scream".

По результатам второго этапа определятся еще 10 участников финала, который состоится в 18 мая.