Роскосмос подтвердил увольнение гендиректора НИИ космического приборостроения

В Роскосмосе подтвердили, что бывший генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрий Яскин уволен с должности.

«Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы», – сказали в госкорпорации РИА «Новости», уточнив, что по закону директор имел право направить заявление дистанционно.

В Роскосмосе также подтвердили, что сотрудники госкорпорации проводят проверку на предприятии, а новым руководителем НИИ КП назначен Алексей Шашков.

Ранее стало известно, что бывший генеральный директор Юрий Яскин уехал в командировку за границу, а позже прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию. В качестве вероятной причины этого называлось начало проверки сотрудниками службы внутреннего аудита Роскосмоса.