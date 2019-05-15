Победитель конкурса «Лидеры России» стал замглавы «Россетей»

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов Константин Михайлик назначен на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности.

В конце апреля состоялось очное заседание совета директоров компании, в ходе которого была принята новая организационная структура и согласовано назначение Михайлика. На момент участия в конкурсе «Лидеры России» он работал первым заместителем генерального директора ПАО «МРСК Центра» и уже более пяти лет занимал руководящие позиции в энергохолдинге, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

ПАО «Россети» входит число компаний-партнеров конкурса «Лидеры России», а ее генеральный директор Павел Ливинский второй год выступает в качестве наставника для победителей конкурса. Он отметил, что Михайлик обладает знаниями всех внутренних процессов и планов развития отрасли. По его мнению, в новой должности Михайлик внесет дополнительный вклад в повышение эффективности электросетевого холдинга.

В «Россетях» готовятся и другие назначения финалистов конкурса «Лидеры России», в том числе в департамент стратегического развития и управление контрольно-ревизионного департамента.

На этой неделе состоялось еще одно назначение: победитель конкурса Мария Литовко стала исполняющей обязанности вице-губернатора Севастополя. Теперь в ее ведении будет реализация приоритетных инвестиционных проектов города. Во время участия в конкурсе Литовко была руководителем проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты.

Всего по итогам первого конкурса состоялось более 90 назначений участников конкурса «Лидеры России» на различные позиции в органы государственной власти федерального и регионального уровня, компании и общественные организации. «Два конкурсанта стали губернаторами, четыре – заместителями федеральных министров. В этом году мы также видим высокий интерес представителей власти и бизнеса к финалистам и победителям конкурса. В настоящее время готовятся и другие назначения из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов», – заявил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.