«Это был взрыв эмоций!». В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

Активисты «крымской весны» не знали, вернутся ли к своим семьям живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...

Я убил себя во время Крымской весны

Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев

Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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    Рекорды и достижения русских женщин

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      «Это был взрыв эмоций!». В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!», – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото – Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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            «Это был взрыв эмоций!». В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

            «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!», – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото – Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!», – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото – Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            Один из победителей – врач-онколог из Казани Владимир Жаворонков. «Когда мы проходили задание «Сердце лидера», и нужно было представить социально значимый проект, я решил не изобретать велосипед, – накануне финала рассказывал доктор Жаворонков газете ВЗГЛЯД. – Раз уж мы начали просветительский проект «Образование против новообразования», я решил, что надо действовать системно, идти по тому же пути – я выбрал осмотр учителей и работников школы».  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            Радость победы с Борисом Изюмовым из Петербурга разделила его жена Александра и трое маленьких сыновей. Александра рассказала журналистам, что, пока супруг был погружен в подготовку к конкурсу, ей пришлось мириться с дополнительной нагрузкой. Но оно того стоило. Борис, работающий в Газпромнефти, в свою очередь подчеркивает: победа – это только начало!  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            Наблюдательный совет скрупулезно оценивал проекты, а ведь их было подано больше тысячи в рамках задания «Сердце лидера»  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            По итогам долгой и непростой борьбы победителями состязания стали 104 человека, рассказал член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Гусман. И, добавил он, ни одной жалобы, ни одной апелляции от конкурсантов не поступало.<br>Ректор РГСУ Наталья Починок, которая также входит в наблюдательный совет, сказала газете ВЗГЛЯД: «Важно, что «Лидеры России» решают проблему социальных лифтов. Наша система оценивает участников независимо от того, какой у тебя статус, происхождение, какую организацию ты представляешь – правила едины для всех... и нам удалось выбрать действительно лучших!»  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            Светлана Голубева из Санкт-Петербурга призналась: когда ее фамилия прозвучала в числе победителей, это был взрыв эмоций. «Это было неожиданно, невероятно. Этот пятимесячный марафон я прожила с большим удовольствием, и все, что было сделано, было сделано не зря. Было сложно, потому что все здесь невероятно талантливые ребята», – делилась Голубева с агентством FederalPress. Добавим, что «ребята» не остались в долгу, и приветствовали Светлану аплодисментами  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            Врач-реаниматолог из Питера Дмитрий Атаманов рассказал коллегам-журналистом с петербургского телевидения: «Я всегда чем-то руководил, в школе - староста класса, в академии - командир взвода, в институте - староста курса. В детском саду я не был, но когда играли в мушкетеров, то всегда был д’Артаньяном». Теперь у Дмитрия появится масса возможностей проявить лидерские качества. Атаманова от души поздравляет коллега и земляк – петербургский врач Владимир Остроменский  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            Многие финалисты приехали в Сочи с детьми. Кто знает, возможно, растет новое поколение лидеров России?  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            В карьере победителя конкурса, врача-акушера из Санкт-Петербурга Владимира Остроменского, скоро предстоит еще одно важное событие. При его непосредственном участии в северной столице откроется родильный дом, который примет будущих мам из района с населением, сопоставимым со средней величины городом – 600 тысяч человек.<br>«То количество управленцев, которое я увидел, позволяет с надеждой смотреть в будущее и понимать, что мы можем многое изменить, для этого только необходимо, чтобы мы сами этого хотели», – поделился с газетой ВЗГЛЯД Остроменский своими впечатлениями от участия в конкурсе  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)
            Евгений Григорьев из Якутии, казалось, готов был пуститься в пляс – ведь позади сложнейшие испытания и серьезная конкуренция (ведь, напомним, на участие в конкурсе было подано более 200 тысяч заявок). Тем, кто дошел до финала, полагается грант на образование - 1 млн рублей. Евгений уже решил, что потратит приз на получение степени MBA  (фото: АНО «Россия страна возможностей»)

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            «Это был взрыв эмоций!». В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

            «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!», – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото – Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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