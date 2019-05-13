Победительница конкурса «Лидеры России» стала врио вице-губернатора Севастополя

Бывшая руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко стала новой исполняющей обязанности вице-губернатора города Севастополя, сообщил губернатор Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного совещания.

«Хочу представить нового и.о. вице-губернатора Севастополя Марию Литовко, в сфере ведения которой будут находиться вопросы экономического развития, земельно-имущественных отношений, управления потребительского рынка и государственной регистрации кадастра. Я озвучил пока департамент, но соответственно в целом реализация приоритетных инвестиционных проектов города будет сферой ведения Марии Александровны», – приводит его слова ТАСС.

Литовко заняла вакантную должность, таким образом, у губернатора появился новый заместитель.

Ранее она возглавляла проект по гражданскому развитию района Балаклавской бухты и была единственным представителем Севастополя среди победителей конкурса «Лидеры России».

Напомним, «Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

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