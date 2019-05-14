Испания объяснила вывод своего фрегата из боевой группы США

Решение Испании о выводе фрегата F-104 «Мендес Нуньес» из состава боевой группы во главе с авианосцем США «Авраам Линкольн», направленной к берегам Ирана, связано со сменой первоначальной миссии Вашингтона, заявила и.о. министра обороны Испании Маргарита Роблес.

«Мы уважаем это решение, и когда [авианосец] вернется к тому, что было запланировано с испанским ВМФ, мы продолжим в нормальном [режиме]», – сообщила Роблес, передает ТАСС.

По ее словам, решение о выводе фрегата из боевой группы не продиктовано политическими мотивами.

Между тем и. о.министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель считает, что придавать серьезного значения решению Мадрида не стоит, поскольку королевство просчитало все последствия своего шага для отношений с Вашингтоном.

Напомним, Испания приняла решение о временном выводе фрегата «Мендес Нуньес» с 215 членами экипажа из состава боевой группы на фоне роста напряженности между США и Ираном.

В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.