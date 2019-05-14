Литовский суд оштрафовал депутата за высказывания против «лесных братьев»

Суд в литовском городе Клайпеда оштрафовал на 12 тыс. евро депутата городского совета, лидера местного отделения Союза русских Литвы Вячеслава Титова, высказавшегося против увековечивания памяти главы «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса Ванагаса.

Титов летом 2018 года высказался против инициативы местных властей увековечить память Ванагаса, сообщает «Sputnik Литва».

Депутат напомнил, что лидер «лесных братьев» причастен к массовым убийствам мирных жителей. Титов опубликовал в соцсетях решение советского суда, признавшего Раманаускаса виновным в преступлениях.

После этих публикаций местная прокуратура возбудила уголовное дело против Титова.

«Политику назначили штраф в 240 минимальных прожиточных минимумов, который равен 12 тыс. евро», – уточняет издание.

Прокурор просил назначить депутату наказание в виде года и восьми месяцев тюрьмы.

Титова судили за оскорбление памяти покойного, подстрекательство к разжиганию национальной, расовой, этнической, религиозной розни или ненависти к иной группе людей, а также за публичное признание или отрицание международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии против Литовской Республики или ее жителей, отмечает портал.

Ранее сообщалось, что парламент Литвы посмертно признал казненного в СССР командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса фактическим главой республики.