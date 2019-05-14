УФСИН Бурятии рассказало о причинах появления странного видео

Резонансное видео с участием сотрудников УФСИН по Бурятии сняли для творческого конкурса и популяризации прохождения службы в подразделениях ведомства, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«Данный видеосюжет снят в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника. Целью клипа является популяризация прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы. Использованный сценический образ преступности отношения к конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет», – заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Также там добавили, что в съемках видео участвовали действующие сотрудники УФСИН Бурятии.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась во ФСИН России и прокуратуру республики с просьбой проверить содержание этого ролика.

В видео присутствует сцена, в ходе которой девушки в форме скручивают и заламывают руки мужчине, одетому в робу; кроме того, в нем есть сцена, в которой один из людей в форме целится из арбалета в яблоко на голове человека в робе.