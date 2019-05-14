Названа стоимость суточного рациона экипажа МКС

Главный конструктор космического питания Виктор Добровольский рассказал, сколько стоит суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции (МКС).

«Стоимость рациона космонавтов в сутки составляет 30-35 тыс. рублей», – сказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский, передает ТАСС.

Уточнив, что в 2010 году суточный рацион стоил около 15 тыс. рублей.

По словам Добровольского, в течение дня космонавты едят продукты из основного рациона, который составляют специалисты, и из дополнительного набора, куда входят «магазинные лакомства», например, колбаса, кетчуп или конфеты.

Всего в день члены экипажа должны потреблять три тысячи килокалорий: две тысячи – это основной рацион, одна тысяча килокалорий – дополнительный.

Рацион космонавтов состоит из каш, супов, из вторых блюд на орбите есть свинина, говядина, птица и рыба. Также на МКС доставляют фрукты и овощи: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок, а из сладкого – шоколад, конфеты, фруктовые палочки и творог с ягодами или орехами. Мужские экипажи часто просят доставить на МКС некоторые острые закуски и соусы: аджику, горчицу и хрен. Также в рацион россиян включена черная икра.

Добровольский рассказал, что космонавты передают с МКС свои пожелания, а специалисты на Земле раз в неделю проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя из пожеланий экипажа.

Продукты, которые заказали космонавты, доставляются на МКС с прилетающим к станции грузовиком «Прогресс» или с новым экипажем на корабле «Союз».

Сейчас на МКС в составе интернационального экипажа находятся два космонавта Росксмоса – Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

Ранее сообщалось, что российские ученые раскритиковали рацион питания для космонавтов, разработанный НАСА.

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