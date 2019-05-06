Российские ученые раскритиковали диету НАСА для космонавтов

Российские ученые раскритиковали рацион питания для космонавтов, разработанный НАСА, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

По мнению специалистов Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН, диета для космонавтов слишком сложная для выполнения, сообщается на сайте центра.

С помощью компьютерных расчетов ученые попытались разработать космическую диету по рекомендациям НАСА. Они составили список из 46 источников пищи. В «меню» входили злаковые, овощные, масличные и бобовые культуры, корнеплоды, ягоды, грибы и мясо.

«В таких условиях заявленные нормы трудно выполнимы. Во всех вариантах составленного «меню» требования НАСА нарушались, к примеру, по количеству потребляемого железа, которого оказывалось намного больше, чем нужно, или витаминам B5 и D, которых в рационе наоборот не хватало», – пояснили ученые.

Специалисты определили минимальный набор источников пищи, максимально приближенный к нормам НАСА – это поваренная соль, рис, картофель, свекла, капуста, морковь, кабачки, рапсовое и сафлоровое масла, соя, нут, горох, клубник, лук, чеснок, мясо птицы, улитки, рыба, молоко, сахар.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД