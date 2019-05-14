Передачу Доренко на радио «Говорит Москва» закрыли

Радиостанция «Говорит Москва» сообщила о решении закрыть передачу «Подъем», которую вел Сергей Доренко.

«Подъема» больше не будет», – сообщила радиостанция в Telegram.

Как поясняет «Говорит Москва», передачу «создал и делал» Доренко, «заменить его не сможет никто».