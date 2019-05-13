Тимошенко призвала к переговорам о новой коалиции в Раде

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала депутатов Верховной рады приступить к переговорам о создании новой коалиции в парламенте и формировании состава украинского правительства.

На заседании согласительного совета Верховной рады Тимошенко адресовала свой призыв к действующему президенту страны Петру Порошенко, избранному главе государства Владимиру Зеленскому, а также всем лидерам парламентских фракций, передает ТАСС.

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В воскресенье команда избранного президента Украины Владимира Зеленского выступила с видеообращением, в котором украинцев спросили, поддерживают ли они роспуск Верховной рады. Если ролик наберет больше 1 млн просмотров на YouTube, то Зеленский «обратит внимание» на этот вопрос, пообещали в его штабе.

К настоящему времени видеопетиция команды Зеленского набрала свыше 460 тыс. просмотров.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.

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