Польша выдала России обвиняемого в разбое

Россиянин Гедеван Куталиа, который, по версии следствия, с сообщниками напал на женщину и ограбил ее, экстрадирован из Польши.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Гедевана Куталиа. Он обвиняется в совершении преступления... «разбой»... В сопровождении спецконвоя Гедеван Куталиа доставлен в Москву», – заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной РИА «Новости».

Куталиа в августе 2004 года вместе с сообщниками похитил у женщины более миллиона рублей, при чем похитители сначала выбросили потерпевшую из машины, а затем забрали деньги, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, поэтому был объявлен в международный розыск. Осенью 2018 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура попросила выдать его для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинение россиянину, экстрадированному из Таиланда.