В Иране поймали британского шпиона

Суд в Иране приговорил местного жителя к 10 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Великобритании.

«Иранец, который возглавлял отдел в Британском Совете и сотрудничал с британской разведкой … был приговорен к 10 годам лишения свободы после признания своей вины», – заявил представитель суда, отказавшись называть имя осужденного, сообщает Guardian.

Британский совет – организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. В Британском Совете по всему миру работает более 7 тыс. штатных сотрудников, офисы организации есть в 110 странах мира. Между тем в Иране совет прекратил деятельность в 2009 году.