Автомобилистам предложат новую госуслугу

Автовладельцы с 1 июня 2019 года столкнутся с новой процедурой внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

В ГИБДД разработали регламенты с описанием внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Документ реформы – постановление правительства – вступит в силу с 1 июня, сообщает «Коммерсант».

Согласно ему, нельзя будет менять конструкцию машины, если в результате увеличится ее масса, также запрещено будет ставить нештатный кузов.

В регламентах описана и процедура легализации изменений. В первую очередь владелец должен обратиться в частную испытательную лабораторию, чтобы подтвердить возможность внесения изменений в конструкцию машины. После этого заключение экспертов нужно будет предъявить в ГИБДД, где в качестве бесплатной госуслуги проверят документы (машину показывать не надо) и выдадут разрешение на изменение конструкции автомобиля.

Далее с разрешением от ГИБДД автовладелец отправляется в сервис, где ставит оборудование. Потом снова едет в лабораторию для оценки безопасности изменений, получает протокол проверки, проходит техосмотр и снова возвращается в ГИБДД.

В этот раз инспектор будет проверять и документы, и сам автомобиль. Госпошлина составит 800 рублей. Если все в порядке, то автовладелец получает свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, на основании которого ГИБДД выдает гражданину новое СТС – свидетельство о регистрации, где кратко описаны изменения.

Уточняется, что, если при проверке на дороге выяснится, что автомобиль и описание не совпадают, то владельцу грозит штраф или аннулирование регистрации.

Причина появления данных регламентов – рост спроса на легализацию «тюнинга» и увеличение количества штрафов и лишения регистраций за различные небезопасные переделки машин. Самым популярным изменением считается перевод двигателя на газовое топливо, а также установка фаркопов для перевозки прицепов и внедорожного тюнинга (экспедиционные багажники, силовые бамперы).

Напомним, о подготовке постановления о регистрации «тюнинговых» автомобилей стало известно в 2016 году, а в апреле 2019 премьер-министр Медведев утвердил соответствующее постановление.