Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей.

Согласно постановлению на сайте кабмина, автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции. Для этого водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.

В документе также перечислены причины, по которым владельцу откажут в тюнинге автомобиля. Так, не одобрят изменения, после которых может быть уничтожен идентификационный номер, последует изменение базы, увеличение разрешенной максимальной массы, замена кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.

После внесения изменений в конструкцию автомобиль должен пройти осмотр в ГИБДД. Затем хозяину машины выдают свидедельство или отказывают в утверждении изменений.