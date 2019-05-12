В Нижнем Новгороде наказали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель из Нижнего Новгорода, продававший георгиевские ленты со свастикой, оштрафован на 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Соответствующее решение вынес Сормовской районный суд Нижнего Новгорода, передает РИА «Новости»

Весь сомнительный товар изъяли, сообщили в управлении МВД по региону.

Фотография запакованной ленточки со звездой и свастикой была опубликована в социальных сетях в начале мая. Автор фото назвал товар «креативом китайских товарищей». Мужчина предположил, что по замыслу авторов изображение на сувенире символизирует Советский союз, одерживающий победу над фашизмом. Интернет-пользователи раскритиковали ленту за неоднозначный смысл.

По факту торговли этим товаром была организована проверка магазина, по итогам которой был составлен административный протокол.

Вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов назвал инцидент с продажей георгиевских лент со свастикой «неудачным использованием чувствительных символов без злого умысла».

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