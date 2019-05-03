Власти Нижегородской области отреагировали на продажу георгиевских лент со свастикой

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов прокомментировал сведения о продаже георгиевских ленточек со свастикой в регионе.

«Правоохранительные органы провели мероприятия по изъятию продукции с нацисткой символикой из торговой точки в Нижнем Новгороде. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сообщил Краснов, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «злого умысла» в действиях продавцов не было, «было скорее неудачное использование чувствительных символов».

«Предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах, особенно в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне, память о которой для нашего народа священна», – заключил представитель региональных властей.

Ранее СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде продают изготовленные в Китае георгиевские ленточки со свастиками.