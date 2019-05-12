У известного музыканта в Домодедово изъяли скрипку XVIII века

В аэропорту Домодедово сотрудники таможни забрали у скрипача Николая Манагадзе скрипку XVIII века, взятую в аренду у швейцарского фонда, сообщила жена музыканта Ксения Бакнина.

«Сегодня мой муж после концерта в консерватории направлялся на рейс в Дубай. Сейчас у него отбирают скрипку на таможне Домодедово! Скрипка находится у него в аренде, принадлежит швейцарскому фонду, все документы имеются. Была ввезена три дня назад, на таможне отказались оформлять временный ввоз, мотивируя тем, что по закону это необходимо только иностранным гражданам», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, сотрудники таможни решили изъять скрипку на основании того, что это «культурная ценность».

Самого музыканта задержали.

Позже Бакнина добавила, что для изъятия инструмента Манагадзе инкриминируют статью 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей».

В комментарии радиостанции «Эхо Москвы» она рассказала, что это скрипка XVIII века.

У музыканта требовали сертификат, который подтверждает, что скрипка не значится в Едином государственном реестре объектов культурного наследия России. Такого документа у музыканта не оказалось, так как скрипка принадлежит швейцарскому фонду и не относится к культурным ценностям России.

«Мой муж гастролирует с этой скрипкой по всему миру, никаких проблем ни на каких границах никогда не возникало», – сказала Бакнина.

По ее словам, Манагадзе приезжал в Россию на три дня – поучаствовать в акции «Бессмертный полк» и сыграть концерт.