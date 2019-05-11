Выяснилось, что западные разведки снимали на советских парадах

Парад Победы на Красной площади был для западных разведок источником информации о новейших вооружениях, разработанных в Советском Союзе; в 1950-1970-е годы, когда Советский Союз активно разрабатывал новые ракеты, 9 Мая становилось единственным днем, когда удавалось получить изображения этих ракет с близкого расстояния.

В конце 2018 года проект Архив национальной безопасности опубликовал ряд документов, дающих некоторое представление о такой работе западных спецслужб в СССР. Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, проанализировав эти документы, рассказал РИА «Новости», почему парады представляли особый интерес для разведки.

По его словам, несмотря на постоянное совершенствование средств космической разведки, им редко удавалось снять советские межконтинентальные баллистические ракеты. Спутники даже с самой совершенной оптикой не имели возможность снять военную технику в деталях, и именно эти пробелы старались восполнить на военных парадах.

Дэвид отметил, что съемка велась на парадах не только в Москве и Ленинграде, но и других советских городах, в Восточном Берлине и Праге, в китайских городах.

По словам эксперта, такие снимки в совокупности с телеметрией полета межконтинентальной баллистической ракеты и «информацией из других источников», могла сказать, сколько ступеней у ракеты, на каком топливе она работает, какую боевую массу может нести и на какое расстояние.

«Фотоохоту» за советскими разработками вели не только американцы, но и их союзники. «Пленку проявляли и, полагаю, что мы с британцами и французами делились друг с другом фотографии, но не знаю наверняка», – сказал он.

По нескольким снимкам с парада 1 мая 1960 года можно сделать вывод, что съемку вели несколько человек, включая «советский источник». В частности, на фото есть баллистическая ракета средней дальности Р-12 (SS-4 по западной классификации), баллистическая ракета Р-17 (SS-1 Scud), самоходные артиллерийские установки, подвижные зенитные ракетные комплексы С-75 «Десна» (SA-2 Guideline).

На снимках парадов других лет запечатлены двухступенчатая баллистическая ракета ГР-1 (SCRAG), межконтинентальная баллистическая ракета РТ-20 (Scrooge), ракета тяжелого класса с разделяющейся головной частью Р-36 (SS-9) и другие.

Снимали и другую технику, в частности, самолеты, пролетавшие на низкой высоте.

Дэвид отметил, что в начале 1970-х количество снимков с парадов достигало уже тысяч. Один из опубликованных отчетов посвящен противоракете А-350 (Galosh по классификации НАТО), которая была частью системы противоракетной обороны Москвы.

В ЦРУ тщательно подсчитывали, сколько и каких единиц боевой техники принимало участие в параде. О том, как проходил парад в Москве, информировали и Национальный совет безопасности США. Причем оружие не всегда было главной темой отчетов. Так, по итогам парада 1 мая 1956 года в Белом доме было доложено следующее: «Мероприятия Первомая в Москве полностью отражали нынешнюю советскую «политику мира»: было еще меньше демонстрации военной техники и воинственности в главной речи, произнесенной министром обороны [Георгием] Жуковым. Оформление парада еще больше отражало новую кампанию Кремля на развенчание мифа Сталина». Последнее, в частности, выражалось в том, что во всей Москве был замечен только один портрет Иосифа Сталина.