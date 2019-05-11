Порошенко рассказал о допросе следователями генпрокуратуры Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что был допрошен следователями генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по делу о расстрелах мирных граждан в ходе Евромайдана в феврале 2014 года.

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников «революции достоинства» на «майдане» в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», – написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что следователи ГПУ допросили Порошенко по делу о Евромайдане.

Напомним, 7 мая Порошенко не явился на допрос в генеральную прокуратуру Украины.

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