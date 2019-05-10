Умерла актриса Нелли Корниенко

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10 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами

Минобороны США готово рискнуть жизнями согражданФото: Eric Gaillard/Reuters
Американское военное ведомство оказалось в центре скандала. Согласно сообщениям СМИ, чиновники минобороны пролоббировали в администрации Трампа серьезные послабления в области природоохранного законодательства. Сотни американских военных баз годами выбрасывали токсичные вещества в почву – и теперь отрава может попасть в питьевую воду американцев. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Умерла актриса Нелли Корниенко

               10 мая 2019, 19:03
            Фото: Олега Иванова/ТАСС

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            Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Нелли Корниенко скончалась на 81-м году жизни.

            «Малый театр постигло горе – 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год», – говорится в сообщении на сайте театра.

            «Замечательная актриса, одна из главных красавиц советской и российской сцены, Корниенко служила в Малом театре с 1959 года – она была в числе первых учеников великого актера и педагога ВТУ им. М.С. Щепкина Виктора Ивановича Коршунова, – отмечается в сообщении. – Яркий талант, великолепные внешние данные, сценическое обаяние, изящная и выразительная пластика, глубокий музыкальный голос – благодаря этим замечательным качествам Нелли Ивановна практически одну за другой исполнила такие значимые роли, как леди Уиндермиер («Веер леди Уиндермиер» О. Уайльда), Саша («Иванов» А.П. Чехова), Софья («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Нина «Маскарад» М.Ю. Лермонтова)».

            «Со временем Нелли Ивановна стала с большим успехом исполнять роли наиболее сложного и ответственного амплуа – героини. На сцене Малого театра актриса создала целую галерею удивительных женских образов, среди которых Лиза Протасова («Живой труп» Л. Толстого), Людмила («Дети Ванюшина» С. Найдёнова), Джозиана («Человек, который смеется» В. Гюго). Особенно удавались актрисе роли прекрасных и гордых аристократок – таких, как Роксана («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), Лидия («Бешеные деньги» А.Н. Островского), Эмилия Марти («Средство Макропулоса» К. Чапека), Джулия Империали («Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера)».

            За годы работы в Малом театре Нелли Корниенко исполнила более 50 ролей. «Чаще всего ей предлагали играть царственных особ и знатных дам», – отмечают в театре.

            Последней ролью, сыгранной Корниенко на сцене Малого театра, стала Анна Кеннеди, преданная кормилица королевы шотландской («Мария Стюарт» Ф. Шиллера).

            Нелли Корниенко также известна ролями в кино и на телевидении.

            «Зрителям запомнились и полюбились многочисленные работы актрисы: Далия («Скандальное происшествие в Брикмилле»), Тереза («День рождения Терезы»), Вишневская («Доходное место»), Евгения («На бойком месте»), Лена («Свидание с молодостью») и другие», – говорится в некрологе.

            «Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству.

            Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким замечательной актрисы, а также всем поклонникам её безграничного таланта», – отметили в театре.


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