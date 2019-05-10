Умерла актриса Нелли Корниенко

Народная артистка России, ведущая актриса Малого театра Нелли Корниенко скончалась на 81-м году жизни.

«Малый театр постигло горе – 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год», – говорится в сообщении на сайте театра.

«Замечательная актриса, одна из главных красавиц советской и российской сцены, Корниенко служила в Малом театре с 1959 года – она была в числе первых учеников великого актера и педагога ВТУ им. М.С. Щепкина Виктора Ивановича Коршунова, – отмечается в сообщении. – Яркий талант, великолепные внешние данные, сценическое обаяние, изящная и выразительная пластика, глубокий музыкальный голос – благодаря этим замечательным качествам Нелли Ивановна практически одну за другой исполнила такие значимые роли, как леди Уиндермиер («Веер леди Уиндермиер» О. Уайльда), Саша («Иванов» А.П. Чехова), Софья («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Нина «Маскарад» М.Ю. Лермонтова)».

«Со временем Нелли Ивановна стала с большим успехом исполнять роли наиболее сложного и ответственного амплуа – героини. На сцене Малого театра актриса создала целую галерею удивительных женских образов, среди которых Лиза Протасова («Живой труп» Л. Толстого), Людмила («Дети Ванюшина» С. Найдёнова), Джозиана («Человек, который смеется» В. Гюго). Особенно удавались актрисе роли прекрасных и гордых аристократок – таких, как Роксана («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), Лидия («Бешеные деньги» А.Н. Островского), Эмилия Марти («Средство Макропулоса» К. Чапека), Джулия Империали («Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера)».

За годы работы в Малом театре Нелли Корниенко исполнила более 50 ролей. «Чаще всего ей предлагали играть царственных особ и знатных дам», – отмечают в театре.

Последней ролью, сыгранной Корниенко на сцене Малого театра, стала Анна Кеннеди, преданная кормилица королевы шотландской («Мария Стюарт» Ф. Шиллера).

Нелли Корниенко также известна ролями в кино и на телевидении.

«Зрителям запомнились и полюбились многочисленные работы актрисы: Далия («Скандальное происшествие в Брикмилле»), Тереза («День рождения Терезы»), Вишневская («Доходное место»), Евгения («На бойком месте»), Лена («Свидание с молодостью») и другие», – говорится в некрологе.

«Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству.

Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким замечательной актрисы, а также всем поклонникам её безграничного таланта», – отметили в театре.