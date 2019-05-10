США разработали ракету с лезвиями

Разработанная США высокоточная ракета R9X без взрыва поражает цель лезвиями, сообщили бывшие и действующие чиновники Белого дома.

Wall Street Journal заявляет, что речь идет о секретном проекте – модификации ракеты Hellfire. У R9X нет взрывающейся боеголовки, урон наносится за счет удара боеприпаса массой более 45 кг, а также выбрасывающимися из корпуса лезвиями, передает ТАСС.

Ракету используют редко, только в «особых обстоятельствах». В частности, при ударах по лидерам террористических группировок. Так, ее собирались использовать против Усамы бен Ладена.

По информации издания, ракету применили в 2017 году в сирийской провинции Идлиб, а в 2019 году – против террориста, причастного к подрыву американского эсминца в Йемене в 2000 году.

Ранняя версия ракеты описана в материале «Финал. Убийство Усамы бен Ладена» Марка Боудена. Она была предназначена для запуска с БПЛА, наводилась по GPS, масса ракеты составляла 6 кг, боеголовка весила 2,2 кг. Против бен Ладена ракету так и не применили.