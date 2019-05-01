Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

Жители ЛНР первыми направили в Россию пакеты своих заявок на получение нового паспортаФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действий мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт и что в этой истории остается для них еще неясным? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»

Андрей Рева, по крайней мере, честен: он искренне ненавидит жителей ДонбассаФото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
Надежды жителей Украины на изменение политической линии страны после избрания нового президента, похоже, несбыточны. По крайней мере, только такой вывод можно сделать после скандала с одним из украинских министров. Он назвал жителей Донбасса «мразями» – и реакция киевских властей оказалась весьма показательной. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...

ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
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            Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

            1 мая 2019, 15:23

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.

            Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

            В 2012 году размер денежного довольствия при исчислении военной пенсии по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%, передает ТАСС.

            На данный момент размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.

            С 1 мая 2019 года закон отменяет эту норму для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ, для партизан и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», для инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий в 1941-1945 гг.

            «Закон направлен на реализацию указа президента России «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц», – следует из пояснительной записки к документу.

            Ранее заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что повышение пенсий может составить в среднем 9,5 тыс. рублей в месяц.

            Численность военных пенсионеров – участников Великой Отечественной войны в настоящее время составляет около 10 тыс. человек.

            Ранее в апреле Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей.


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