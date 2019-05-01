Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2012 году размер денежного довольствия при исчислении военной пенсии по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%, передает ТАСС.

На данный момент размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.

С 1 мая 2019 года закон отменяет эту норму для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ, для партизан и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», для инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий в 1941-1945 гг.

«Закон направлен на реализацию указа президента России «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц», – следует из пояснительной записки к документу.

Ранее заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова сообщила, что повышение пенсий может составить в среднем 9,5 тыс. рублей в месяц.

Численность военных пенсионеров – участников Великой Отечественной войны в настоящее время составляет около 10 тыс. человек.

Ранее в апреле Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей.