Гуайдо пообещал продолжить борьбу на улицах Венесуэлы 1 мая

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая сторонники оппозиции продолжат «борьбу на улицах» Боливарианской Республики.

По версии Гуайдо, прошедшие накануне акции протеста, среди участников которых были и военные, показали, что «вооруженные силы не поддерживают и не уважают» президента Николаса Мадуро, передает ТАСС.

«1 мая мы продолжим нашу борьбу на улицах», – заявил лидер венесуэльской оппозиции.

Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. Минобороны Венесуэлы предупредило о готовности применить оружие в случае попыток штурма президентского дворца.

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После этого советник президента США Джон Болтон призвал к скорейшей смене власти в Венесуэле, а также предупредил президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, что Вашингтон рассматривает все варианты действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции. В ответ Москва предупредила Вашингтон о последствиях вмешательства в дела Каракаса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.

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