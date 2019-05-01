Захарова объяснила значение закона о надежном Рунете

Россия не планирует уходить из всемирного интернета, но хочет быть готовой к любым внешним угрозам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ООН на мероприятии «Роль СМИ в демократии. СМИ и выборы в эпоху дезинформации».

«Конечно, дело не в том, что мы хотим «уйти» из интернета, – подчеркнула дипломат, комментируя закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, передает ТАСС.

«Мы часть этой важной всемирной системы – как в плане образовательного аспекта, так и в экономике, и всех остальных сферах. Но если те угрозы, которые мы слышим от американских политиков, от НАТО, будут воплощены в жизнь, мы хотим быть готовыми к ним. Чтобы в нашей стране, в нашем обществе оставались средства коммуникации», – объяснила Захарова.

Напомним, 22 апреля Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете. Ранее законопроект поддержал профильный комитет Совфеда. Госдума приняла законопроект в третьем чтении 16 апреля.

В случае подписания закона президентом России он вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.