Песков посоветовал не подслушивать разговоры Путина

В Кремле не комментируют сведения о якобы прошедшем разговоре актера Евгения Миронова с президентом Владимиром Путиным о деле режиссера Кирилла Серебренникова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я воспроизведу слова своего руководителя: «Не надо подслушивать», – сказал Песков, комментируя информацию о якобы состоявшемся разговоре. Речь идет о сообщении в соцсетях, автор которого утверждал, что стоял рядом с актером и президентом и слышал их беседу, передает ТАСС.

В понедельник Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста. Он остается под следствием – предполагается, что Серебренников и другие фигуранты похитили средства, которые были выделены «Седьмой студии» из бюджета.

В декабре Путин говорил, что художественные руководители театров, исполняющие одновременно функции финансовых распорядителей, должны нести ответственность за свои решения.