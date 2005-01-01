Китай объявил войну биткоину

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая, ответственная за планирование макроэкономики, объявило о планах запретить майнинг криптовалют, в том числе биткоина.

Национальная комиссия по развитию и реформам объявила о сборе комментариев общественности относительно обновленной версии списка рекомендуемых к запрету видов промышленной деятельности, пишет Reuters.

Список был впервые опубликован в 2011 году и в настоящее время включает более 450 видов деятельности. В ведомстве считают, что попавшие в список отрасли нарушают требования действующих законов, небезопасны, расходуют ресурсы или загрязняют окружающую среду. В новую версию списка теперь добавлен майнинг криптовалют, в том числе биткоина.

В документе не указаны контрольная дата или план ликвидации майнинга биткойнов, что означает, что такие действия должны быть прекращены немедленно. Общественность должна высказать свое мнение по проекту до 7 мая.

Китай является крупнейшим в мире рынком компьютерного оборудования, предназначенного для майнинга биткойнов и других криптовалют. Сектор криптовалюты находится под пристальным вниманием Пекина с 2017 года, когда регуляторы закрыли местные биржи криптовалют. Кроме того, Китай начал ограничивать добычу криптовалюты, заставляя многие фирмы переносить офисы в другие страны.

В феврале руководитель ВТБ Андрей Костин заявил, что рынок криптовалют вряд ли будет масштабным в перспективе.

В прошлом года Минюст отказался считать криптовалюту деньгами.