Террористическое сообщество «Сеть» внесли в список ФСБ

Террористическое сообщество «Сеть» внесено в единый федеральный список организаций, признанных террористическими, сообщили в ФСБ.

Организация признана террористической решением Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года, оно вступило в силу 14 марта. Организация внесена в список под номером 30, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова. По данным источника, знакомого с материалами дела, следствие установило, что они входили в петербургскую ячейку террористической организации «Сеть» и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке.

В январе 2019 года участник группировки анархистов-террористов Шишкин был осужден в Петербурге на три с половиной года по статье об участии в террористическом сообществе.