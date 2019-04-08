Открытое хранилище нефти загорелось на Ставрополье

Пожар начался в открытом хранилище с нефтепродуктами в Нефтекумском городском округе Ставропольского края на площади 3,6 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь возгорания – 3,6 тысячи квадратных метров», – сказали РИА «Новости» в МЧС.

Горящее хранилище размером 60 на 60 метров принадлежит УПСВ «Зимняя Ставка». К тушению пожара в настоящее время привлечены 18 человек и шесть единиц техники.