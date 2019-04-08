Российский посол в Италии уличил американского коллегу в некорректности

Посольство России в Италии ответило на некорректные заявления посла США в Риме Льюиса Айзенберга, который ранее опубликовал в итальянской газете статью, где назвал Россию основной угрозой суверенитету и независимости стран Запада.

Российский посол Сергей Разов решил ответить на обвинения посла США, отметив, что «американский представитель в своих публичных оценках вышел за рамки сдержанности и дипломатичности», сообщает ТАСС.

Ранее американский дипломат написал статью к 70-летнему юбилею образования НАТО. Уточняется, что он назвал организацию «самым успешным альянсом в истории».

«Созданный в эпоху холодной войны с единственной целью противостояния СССР военно-политический блок даже после ее окончания так и не сумел адаптироваться к реалиям современного мира, нередко предпочитая действовать посредством вооруженных интервенций в обход международного права и резолюций Совета Безопасности ООН. Достаточно вспомнить о другом юбилее – на этот раз трагическом – 20-летии бомбардировок Югославии, повлекших немалые человеческие жертвы и разрушения в центре Европы. Или операцию НАТО против Ливии в 2011 году, деструктивный характер которой признают сегодня и отдельные члены блока», – написал Разов.

Российский посол также высказался и о неоправданном наращивании военного потенциала НАТО и увеличении военных расходов стран-участниц альянса. Однако один из тезисов статьи все-таки возражений не вызвал – мысль о том, что НАТО лучше «иметь Москву в качестве друга, а не недруга».

«Россия со своей стороны неоднократно заявляла, что сохраняет готовность к сотрудничеству и взаимодействию, в том числе со странами НАТО. Для этого имеются и необходимые механизмы, такие как Совет Россия – НАТО. В любом случае надо смотреть в будущее, выстраивая взаимоотношения в духе равноправия и взаимоуважительного диалога», – завершил Разов.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО во время визита в США, приуроченного к 70-летию образования организации, поставил Сталина, Гитлера и запрещенную в России террористическую организацию ИГ* в один ряд, назвав их врагами свободы. Позже представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление глупым.

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