Мария Захарова назвала «глупым» заявление генсека НАТО о Сталине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее поставил Иосифа Сталина в один ряд с Адольфом Гитлером и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство*».

«Это не столько неуместное заявление, сколько глупое», – заявила Захарова на брифинге, сообщает ТАСС.

Она также добавила, что многие западные политики отличаются «абсурдными, глупыми заявлениями, которые не имеют никакой привязки к фактологии».

Представитель МИДа связала это «неуместное» высказывание Столтенберга с качеством образования на Западе: «Считаю, что это большой миф о качестве западного образования. Я списываю это все на дурное образование».

Напомним, 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Конгрессе США, поставил в один ряд террористическую организацию «Исламское государство*», Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав их врагами свободы. Замглавы российского МИДа Александрд Грушко также высказался об этом заявлении.