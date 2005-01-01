В Сенате США устали вводить санкции против России

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио заявил, что американские законодатели устали от законопроектов, предполагающих введение санкций в отношении России.

«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей», – заявил сенатор, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь Россию к ответственности за приписываемое ей «вмешательство» в выборы в США и в других странах, но в Сенате отсутствует консенсус по поводу конкретных мер. Кроме того, существуют опасения, что санкции могут отразиться на экономике самих США.

«Санкции – это палка о двух концах. Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать», – заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

Вместе с тем, 3 апреля в Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России, которые затронут банковский и энергетический сектор страны. В прошлом году уже был представлен аналогичный законопроект, который тогда принят не был.