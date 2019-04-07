Умерла вдова Золотухина

Жена актера Валерия Золотухина, который умер в 2013 году, скончалась на 71 году жизни, сообщила ее подруга, актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Золотухина умерла 6 апреля, предположительно, от рака, сообщают «Известия».

Она была скрипачкой, второй супругой Золотухина. У них был общий сын Сергей, который погиб в 2007 году. Золотухин последние годы жил с актрисой Ириной Линдт, но не расторгал брак с Тамарой.

Золотухин умер в марте 2013 года.