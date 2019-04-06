Пьяный водитель въехал в гипермаркет в Москве

В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 31-летний приезжий, ранее лишенный водительских прав, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Правонарушитель был за рулем автомобиля Nissan Tiida. В результате инцидента никто не пострадал, повреждены центральные двери магазина, а также сам автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Также на сайте МВД опубликовано видео, где правонарушитель объясняет, что «пытался заехать в торговый центр на автомобиле».