Пьяный водитель въехал в гипермаркет в Москве

Взгляд
6 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:18  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

Майк Помпео (справа) поссорился с Жосепом Борелем как «Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 70-летию Северо-Атлантического альянса, задумывался, как эпохальное мероприятие с бравурными тостами, рассказами о достигнутых успехах по формуле «бойцы вспоминают минувшие дни» и прочими приятностями. Вышло же в полном соответствии с черномырдинским афоризмом «хотели как лучше, а получилось как всегда». И всему виной оказалась… конечно, Россия. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
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      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

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            Пьяный водитель въехал в гипермаркет в Москве

            6 апреля 2019, 15:05

            Текст: Евгения Шестак

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            В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

            Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 31-летний приезжий, ранее лишенный водительских прав, сообщается на сайте столичного главка МВД.

            Правонарушитель был за рулем автомобиля Nissan Tiida. В результате инцидента никто не пострадал, повреждены центральные двери магазина, а также сам автомобиль.

            Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

            Также на сайте МВД опубликовано видео, где правонарушитель объясняет, что «пытался заехать в торговый центр на автомобиле».


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