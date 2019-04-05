Сменивший пол россиянин выйдет на пенсию досрочно

Житель Копейска Челябинской области, сменивший пол и ставший женщиной, выйдет на пенсию раньше на пять лет, пишут местные СМИ со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

Житель Копейска, сменивший мужской пол на женский, выйдет на пенсию раньше на пять лет, как и положено женщинам, пишет «Урал-пресс-информ».

«Территориальные органы Пенсионного фонда России при рассмотрении обращений граждан за пенсией исходят из данных о половой принадлежности лица, зафиксированных в документе, удостоверяющем личность», – пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области.

«Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», – добавили там.

В апреле в Челябинской области был официально зарегистрирован первый случай смены пола. В ЗАГС Копейска местный житель принес справку, подтверждающую, что теперь он является женщиной.

Ранее в Русской православной церкви рассказали, как будут крестить сменивших пол.