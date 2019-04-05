Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей

Несколько банков исключили возможность внесения купюр в 5 тыс. рублей на счет через банкоматы.

Ранее клиенты некоторых банков пожаловались на сложности с внесением наличных. Так, они не смогли пополнить через банкоматы свои счета крупными купюрами. По информации газеты «Ведомости», проблемы с внесением наличных возникли у клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).

По данным издания, это связано со вбросом фальшивок, среди которых наиболее часто используются крупные купюры. Поэтому банки вынужденно ограничили их внесение на старых банкоматах.

Осенью 2018 года некоторые банки Москвы уже приняли подобные меры.